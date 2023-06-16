10 червня Манчестер Сіті мінімально обіграв Інтер у фіналі Ліги чемпіонів. "Містяни" вперше в історії здобули перемогу у фіналі цього європейського турніру. Трохи раніше підопічні Пепа Гвардіоли стали чемпіонами АПЛ. Тому святкування англійського клубу було шаленим.

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Кругленький чек за алкоголь

Футболісти ще на стадіоні розпочали гуляння з літрами алкоголю, яке продовжилось в одному з найдорожчих закладів Tunnel Club у готельному комплексі домашнього стадіону МанСіті "Етіхад".

Батько вінгера англійського клубу Джека Гріліша розкрив деталі вечірки команди після перемоги в АПЛ. За словами Кевіна Гріліша, футболісти заплатили чек на барі за алкоголь у розмірі 47 тисяч фунтів.

"Я особисто бачив чек. Ні-ні, це не за одного Джека, це за весь алкоголь. Тоді син ще доволі рано повернувся додому", – зауважив Гріліш-старший.

Батько футболіста відзначив теплі стосунки між сім'ями усіх гравців МанСіті, які теж відсвяткували успіх команди.

Відзначимо, що святкування після перемоги МанСіті у фіналі ЛЧ було не менше яскравим. Команда на приватному літаку відлетіла на Ібіцу, де найбільшим футболістом-алкоголіком став Джек Гріліш. Він у компанії захисника Кайла Вокера покидав вечірку та їхав в аеропорт, де йому навіть запропонували інвалідний візок. Адже Гріліш майже не міг стояти на ногах через чотириденні гуляння з алкоголем.



Джек Гріліш після святкування перемоги в ЛЧ / Фото Daily Mail

Після чого Джек став жертвою для насміхань у розташуванні збірної Англії. Футболісти із посмішкою зустріли Гріліша на фотосесії, який прийшов на неї у дуже "втомленому" та "пом'ятому" стані. Не дивно.

До слова. У сезоні-2022/2023 Гріліш провів за МанСіті 50 матчів, у яких відзначився 5 голами та 11 асистами.