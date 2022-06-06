А сколько игр у тебя, сборная России, – УАФ посмеялась над врагом после игры против Уэльса

"Сине-желтые" остановились только в шаге от выхода на чемпионат мира-2022. Российская команда была отстранена от всех возможных футбольных соревнований из-за агрессии их страны в сторону Украины.

Ответили россиянам той же монетой

Сборная Украины минимально проиграла Уэльсу в финале плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Единственный гол в матче в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.

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Это поражение разрушило мечту "сине-желтых" о поездке в Катар, но с этого фиаско стали злорадствовать русские. Не успел судья дать финальный свисток, как враждебный народ в соцсетях неистово радовался невыходу Украины на Мундиаль.

После поединка прессслужба УАФ поблагодарила украинских футболистов за тот путь, который они преодолели до мечты. Но и не забыли посмеяться в ответ на Россию. В публикации спросили россиян, сколько матчей сыграла их национальная команда. Закончив этот пост известным патриотическим лозунгом "Слава Украине".

"Спасибо за мечту. Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле! Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду!", – написала прессслужба.

Мы проиграли бой, но не проиграли войну! Впереди у нас много матчей. А сколько игр у тебя, сборная России? Слава Украине,

– говорится в посте.

Российские команды отстранили от всех возможных футбольных соревнований после полномасштабного вторжения России в Украину.

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