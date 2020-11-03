После информации, что основной голкипер "Шахтера" Андрей Пятов может завершить спортивную карьеру, "горняки" серьезно задумались над усиления этой позиции на поле. Дончане готовы были отдать за талантливого вратаря "Ворсклы" Дмитрия Резника кругленькую сумму, но боссы полтавского клуба отказали в предложении.

Дмитрий Резник мог обойтись "Шахтеру" в 1 миллион долларов. О такой сумме сообщил журналист Игорь Цыганик в авторской программе "Цыганик LIVE".

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Отказ "Ворсклы"

Донецкий клуб хотел включить в трансферное предложение и отдать в Полтаву своего голкипера Алексея Шевченко. Но боссы "Ворсклы" неожиданно отказали дончанам. Руководство полтавчан оценивает своего игрока намного дороже и открыто к продолжению переговоров на лучших условиях.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сможет пополнить свой состав талантливым голкипером в 2021 году. "Горнякам" придется выложить за 21-летнего вратаря около 400 тысяч евро. Именно в такую ​​стоимость авторитетный портал Transfermarkt оценил игрока.

Действующий контракт Дмитрия с клубом из Полтавы рассчитан до лета 2024-го года.

Кто такой Дмитрий Резник? Воспитанник "Ворсклы", который в 2019 году дебютировал за полтавский клуб. В 2018 году вышел из юношеской сборной Украины в полуфинал чемпионата Европы U-19. Уже 2019 года с командой в 20 лет поехал на молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше, где стал чемпионом мира.

В прошлом сезоне 25 раз выходил защищать рамку ворот "Ворсклы", из них 11 матчей провел на "ноль" и пропустил 17 мячей.

Добавим, что у "Шахтера" есть четыре кандидата на позицию голкипера – Андрей Пятов, Анатолий Трубни, Алексей Шевченко и Евгений Гриценко.