Після інформації, що основний голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов може завершити спортивну кар'єру "гірники" серйозно задумались над підсилення цієї позиції на полі. Донеччани готові були віддати за талановитого воротаря "Ворскли" Дмитра Різника кругленьку суму, але боси полтавського клубу відмовили у пропозиції.

Дмитро Різник міг обійтись "Шахтарю" в 1 мільйон доларів. Про таку суму повідомив журналіст Ігор Циганик у авторській програмі "Циганик LIVE".

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Відмова "Ворскли"

Донецький клуб хотів включити у трансферну пропозицію і віддати у Полтаву свого голкіпера Олексія Шевченка. Але боси "Ворскли" несподівано відмовили донеччанам. Керівництво полтавчан оцінює свого гравця набагато дорожче і відкрита до продовження переговорів на кращих умовах.

Раніше повідомлялось, що "Шахтар" зможе поповнити свій склад талановитим голкіпером у 2021 році. "Гірникам" прийдеться викласти за 21-річного воротаря близько 400 тисяч євро. Саме у таку вартість авторитетний портал Transfermarkt оцінив гравця.

Чинний контракт Дмитра з клубом із Полтави розрахований до літа 2024-го року.

Хто такий Дмитро Різник? Вихованець "Ворскли", який у 2019 році дебютував за полтавський клуб. У 2018 році вийшов з юнацькою збірною України до півфіналу чемпіонату Європи U-19. Вже 2019 року з командою до 20 років поїхав на молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Польщі, де став чемпіоном світу.

У минулому сезоні 25 разів виходив захищати рамку воріт "Ворскли", із них 11 матчів провів на "нуль" та пропустив 17 м'ячів.

Додамо, що у "Шахтаря" є чотири кандидати на позицію голкіпера – Андрій П'ятов, Анатолій Трубні, Олексій Шевченко та Євген Гриценко.