Возможно, лучше телепул: сколько заработал Верес за трансляцию матча с Шахтером

Отсутствие единого телепула не позволяет клубам УПЛ получать деньги за трансляцию своих матчей. Верес и Черноморец попытались найти выход из тупика.

Ряд украинских клубов пытается выйти на самоокупаемость. Телевизионные трансляции должны стать одной из статей дохода.

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Первый опыт платных трансляций

В ходе матчей 1/8 финала Кубка Украины Верес и Черноморец попытались заработать на своих домашних поединках. Чтобы посмотреть матчи своих любимых команд болельщики должны были заплатить 35 гривен. Однако желающих оказалось не так уж много.

По информации ТаТоТаке, аудитория матча Вереса с Шахтером (0:3) составила 2100 зрителей, заплативших абонентскую плату. Кубковую игру Черноморца с Кривбассом (2:1) просмотрело еще меньше болельщиков – 1300.

С этой суммы клубы получили 70 процентов денег. Таким образом, доход Вереса составил примерно 51,5 тысяч гривен, а Черноморца – 32 тысячи.

Стоит отметить, что спонсорская подписка действует 30 календарных дней.

. Напомним, что в прошлом сезоне Setanta Sports предлагала клубам по 94 тысяч долларов заработка. Однако тогда 4 клуба не поддержали идею. Насколько выгодным было предложение транслятора можно оценить по заработкам Вереса и Черноморца.