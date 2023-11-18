Заработал сумасшедшие деньги: "Жадное пузо" проговорился, сколько получил за бой против Нганну

Выставочный бой против Фрэнсиса Нганну принес огромный гонорар Тайсону Фьюри. Трудно представить, но за предыдущие титульные поединки "Цыганский король" получал гораздо меньше.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри получил фантастическое вознаграждение за свой бой против звезды ММА Фрэнсиса Нганну. Саудовские шейхи очень щедро заплатили за зрелищное сражение двух самых опасных панчеров.

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Небывалая щедрость саудитов

Во время разговора с журналистами болтливый Фьюри проговорился о своем гонораре. Напыщенный "Цыганский король" не мог сдержать язык за зубами, чтобы не похвастаться.

Смог ли я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только что заплатили около 50 миллионов фунтов,

– сказал Фьюри.

Таким образом, 35-летний боксер получил около 61 миллиона долларов. Это самый большой гонорар Фьюри за всю карьеру. До этого боя британец больше всего заработал за мегафайт против Уайта – 36 миллионов. Поединки против Чисоры и Уайлдера пополнили банковский счет "Жадного пуза" ориентировочно по 29 миллионов каждый.

Теперь Фьюри обдумывает, что лучше ему приобрести за эти деньги: супер-яхту, самолет или объект недвижимости.