Спиваковский рассказал о заработной плате Реброва, если он возглавит сборную Украины

Контракт Александра Петракова в сборной подходит к концу. В СМИ все больше появляется информация о том, что УАФ не будет продлевать соглашение со специалистом.

Одним из претендентов на посту главного тренера сборной Украины рассматривают Сергея Реброва. Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, какой может быть заработная плата нового тренера.

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Ребров будет зарабатывать в два раза меньше, чем Шевченко

"Зарплата Реброва в Аль-Айне – 3 плюс миллиона евро в год. Это очень большая зарплата, но в УАФ, и в сборной Украине Ребров почти полностью согласится на меньшие деньги.

И это будет примерно вдвое меньше, чем было у Андрея Шевченко, зарабатывавшего в сборной 3 миллиона евро в год чистыми. Доля этой суммы предусматривалась для премиальных его ассистентов, но в целом сумма была такова.

Если Павелко и Ребров договорятся о сотрудничестве, то это будет зарплата где-то в районе 1-1,5 млн евро", – сказал Спиваковский.

Какие планы у УАФ