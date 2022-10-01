Одним из претендентов на посту главного тренера сборной Украины рассматривают Сергея Реброва. Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, какой может быть заработная плата нового тренера.
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Ребров будет зарабатывать в два раза меньше, чем Шевченко
"Зарплата Реброва в Аль-Айне – 3 плюс миллиона евро в год. Это очень большая зарплата, но в УАФ, и в сборной Украине Ребров почти полностью согласится на меньшие деньги.
И это будет примерно вдвое меньше, чем было у Андрея Шевченко, зарабатывавшего в сборной 3 миллиона евро в год чистыми. Доля этой суммы предусматривалась для премиальных его ассистентов, но в целом сумма была такова.
Если Павелко и Ребров договорятся о сотрудничестве, то это будет зарплата где-то в районе 1-1,5 млн евро", – сказал Спиваковский.
Какие планы у УАФ
- Также журналист сообщал, что в УАФ рассматривают несколько вариантов. Первый – продлить контракт с Петраковым. Второй – пригласить в сборную Реброва.
- Пока тренер Аль-Айна не может перейти в сборную, поскольку его соглашение с клубом с ОАЭ рассчитано до июня 2023 года. Поэтому исполняющим обязанности главного тренера сборно