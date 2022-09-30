По информации журналиста, в УАФ рассматривается несколько вариантов. Основными из них есть Сергей Ребров и Александр Петраков.

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Кто может заменить Петракова в сборной

Нынешний главный наставник "сине-желтых" может остаться в сборной на следующий цикл, если президент УАФ Андрей Павелко не сможет договориться с Ребровым. Также могут быть рассмотрены и другие варианты, если кто-то из тренеров уволит.

Напомним, что соглашение Александра Петракова с УАФ истекает в конце 2022-го. А Сергей Ребров сейчас тренирует Аль-Айн, его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

По данным Спиваковского, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины до того, как уволится Ребров, может стать его помощник в Аль-Айне Висенте Гомес. Его кандидатуру может серьезно рассматриваться на переговорах Реброва по УАФ.

Раньше он был помощником Реброва в Динамо и Динамо-2 и Аль-Ахле, работал в Спартаке, возглавлял донецкий Олимпик и азербайджанский Сабах.

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