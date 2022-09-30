По информации журналиста, в УАФ рассматривается несколько вариантов. Основными из них есть Сергей Ребров и Александр Петраков.
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Кто может заменить Петракова в сборной
Нынешний главный наставник "сине-желтых" может остаться в сборной на следующий цикл, если президент УАФ Андрей Павелко не сможет договориться с Ребровым. Также могут быть рассмотрены и другие варианты, если кто-то из тренеров уволит.
Напомним, что соглашение Александра Петракова с УАФ истекает в конце 2022-го. А Сергей Ребров сейчас тренирует Аль-Айн, его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
По данным Спиваковского, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины до того, как уволится Ребров, может стать его помощник в Аль-Айне Висенте Гомес. Его кандидатуру может серьезно рассматриваться на переговорах Реброва по УАФ.
Раньше он был помощником Реброва в Динамо и Динамо-2 и Аль-Ахле, работал в Спартаке, возглавлял донецкий Олимпик и азербайджанский Сабах.
Сборная Украины провалила цели на 2022 год
- Напомним, что национальная команда была близка к тому, чтобы пробиться на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. В решающем матче "сине-желтые" уступили Уэльсу, который и завоевал путевку на Мундиаль.
- Также национальной команде не удалось выйти в элитный дивизион Лиги наций.
- В следующем розыгрыше Лиги наций украинская сборная снова будет выступать в Лиге В и попытается завоевать путевку в высший дивизион.