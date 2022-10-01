Одним із претендентів на посту головного тренера збірної України розглядають Сергія Реброва. Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, якою може бути заробітна плата нового тренера.

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Ребров зароблятиме у двічі менше, ніж Шевченко

Зарплата Реброва в Аль-Айні – 3 плюс мільйони євро на рік. Це дуже велика зарплата, але в УАФ, і у збірній Україні Ребров майже стовідсотково погодиться на менші гроші.

І це буде приблизно вдвічі менше, ніж було в Андрія Шевченка, який заробляв в збірній 3 мільйони євро на рік чистими. Частка цієї суми передбачалася для преміальних для його асистентів, але в цілому сума була така.

Якщо Павелко та Ребров домовляться про співпрацю, то це буде зарплата десь в районі 1 – 1,5 млн євро", – сказав Співаковський.

Які плани в УАФ