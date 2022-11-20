25-летний питомец львовских Карпат вернулся в Украину, где продолжит восстанавливаться от операции. Около 8 недель нужно будет Марьяну Шведу, чтобы вернуться на футбольное поле.
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В 2022 году уже не сыграет
Марьян Швед перенес операцию / Фото Шахтера
Болельщики Шахтера увидят в игре правого вингера уже в 2023 году.
До травмы Марьян успел провести за новую команду 9 матчей, отличившихся 3 голами и одним ассистом. Швед удачно дебютировал в донецком клубе.
Последний раз Швед выходил на футбольное поле 5 октября, когда отыграл 67 минут против мадридского Реала в Лиге чемпионов. Но игра закончилась поражением "горняков" со счетом 2:1.
Напомним, что в Лиге чемпионов Швед забил два мяча. От глав украинца пострадал германский РБ Лейпциг (1:4). Это был первый матч для Шведа по футболке Шахтера в еврокубках.