25-летний питомец львовских Карпат вернулся в Украину, где продолжит восстанавливаться от операции. Около 8 недель нужно будет Марьяну Шведу, чтобы вернуться на футбольное поле.

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В 2022 году уже не сыграет



Марьян Швед перенес операцию / Фото Шахтера

Болельщики Шахтера увидят в игре правого вингера уже в 2023 году.

До травмы Марьян успел провести за новую команду 9 матчей, отличившихся 3 голами и одним ассистом. Швед удачно дебютировал в донецком клубе.

К слову. 1 сентября 2022 года Марьян Швед стал игроком Шахтера. Вингер перешел из бельгийского Мехелена и второй в своей карьере работает под руководством Игоря Йовичевича. Украинец подписал контракт с "горняками" до конца июня 2027 года.

Последний раз Швед выходил на футбольное поле 5 октября, когда отыграл 67 минут против мадридского Реала в Лиге чемпионов. Но игра закончилась поражением "горняков" со счетом 2:1.

Напомним, что в Лиге чемпионов Швед забил два мяча. От глав украинца пострадал германский РБ Лейпциг (1:4). Это был первый матч для Шведа по футболке Шахтера в еврокубках.