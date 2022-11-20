25-річний вихованець львівських Карпат повернувся в Україну, де продовжить відновлюватись від операції. Близько 8 тижнів потрібно буде Мар'яну Шведу, щоб повернутись на футбольне поле.
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У 2022 році вже не зіграє
Мар'ян Швед переніс операцію / Фото Шахтаря
Уболівальники Шахтаря побачать у грі правого вінгера вже аж у 2023 році.
До травми Мар'ян встиг провести за нову команду 9 матчів, у яких відзначився 3 голами та одним асистом. Швед вдало дебютував у донецькому клубі.
Востаннє Швед виходив на футбольне поле 5 жовтня, коли відіграв 67 хвилин проти мадридського Реала у Лізі чемпіонів. Та гра закінчилась поразкою "гірників" з рахунком 2:1.
Нагадаємо, що у Лізі чемпіонів Швед забив два м'ячі. Від голів українця постраждав німецький РБ Лейпциг (1:4). Це був перший матч для Шведа у футболці Шахтаря в єврокубках.