Опытный голкипер Баварии Мануэль Нойер и талантливый 18-летний нападающий Боруссии Дортмунд Юссуф Мукоко пообщались с представителями СМИ. Один из журналистов спросил Мукоко о его будущих планах на клубном уровне, пишет 24 канал .

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Переманивает в состав конкурента "шмелей"

Юссуф ответил, что комфортно чувствует себя в Дортмунде, но время покажет, останется ли он в составе "шмелей". На эти слова отреагировал Нойер. Мануэль решил воспользоваться возможностью и публично пригласил талантливого форварда к себе в Баварию.

Переходы в Баварию,

– сказал ворота мюнхенского клуба.

Такая уловка Ноера выложила улыбку на лице Мукоко и всех журналистов. Похоже, что с юмором у голкипера сборной Германии все в порядке. Хотя, возможно, в будущем слова Мануэля будут пророческими.

Нойер переманивает Мукоко в Баварию: смотрите видео

Мукоко является желанным приобретением многих топовых клубов Европы. В свои 18 лет нападающий в сезоне-2022/2023 уже провел 22 матча в футболке "шмелей". За сыгранное время забил 6 голов и сделал столько результативных передач.

Юссуф соединен контрактом с дортмундской Боруссией до конца июня 2023 года. Хорошая игра на чемпионате мира-2022 может сменить клубную прописку Мукоко.

К слову. В групповом раунде сборная Германии сыграет против Японии (23 ноября), Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря). Прогнозируется, что именно Испания и Испания будут сражаться за первое место в группе "Е".