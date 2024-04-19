Александр Усик активно готовится к бою за все титулы супертяжелого веса против Тайсона Фьюри. Промоутер Александр Красюк рассказал, сколько средств тратит боксер на подготовку к предстоящему поединку.

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Сколько Усик тратит на тренировки

Александр Красюк рассказал, что речь идет о сотнях тысяч долларов.

Это сотни тысяч долларов. Вряд ли сейчас найдешь достойного тяжеловеса, готового получать по "кабине" за тысячу. Эти цифры уже давно стали больше. Однако попасть в лагерь Усика или Кличко в первую очередь хотели не из-за денег, а из-за опыта, который там приобретается, и его за деньги не купить,

– отметил промоутер Александра Усика.

Напомним. Поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Фьюри. Он получил рассечение брови.

Отметим, что пока Усик и Фьюри до сих пор не проиграли ни одного поединка на профессиональном уровне. Украинец выиграл каждый из 21-го своего боя, одновременно на счету британца – 34 победы и одна ничья в 35-ти встречах.