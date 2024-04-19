Олександр Усик активно готується до бою за всі титули суперважкої ваги проти Тайсона Ф'юрі. Промоутер Олександр Красюк розповів, скільки коштів витрачає боксер на підготовку до майбутнього поєдинку.

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Скільки Усик витрачає на тренування

Олександр Красюк розповів, що йдеться про сотні тисяч доларів.

Це сотні тисяч доларів. Навряд чи зараз знайдеш гідного важковаговика, готового отримувати по "кабіні" за тисячу. Ці цифри вже давно стали більшими. Однак потрапити в табір Усика чи Кличків у першу чергу хотіли не через гроші, а через досвід, який там здобувається, і його за гроші не купити,

– зазначив промоутер Олександра Усика.

Нагадаємо. Поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Ф'юрі. Він отримав розсічення брови.

Відзначимо, що наразі Усик та Ф'юрі досі не програли жодного поєдинку на професійному рівні. Українець виграв кожен з 21-го свого бою, водночас на рахунку британця – 34 перемоги та одна нічия у 35-ти зустрічах.