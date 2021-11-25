Сказка Вернидуба в Лиге чемпионов закончилась: Реал взял реванш у Шерифа – видеообзор игры
Источник:24 канал
Шериф 24 ноября принимал Реал в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Клуб Юрия Вернидуба был уничтожен соперником.
Шериф – Реал 0:3
Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55
Реал вышел серьезно настроенным на победу. "Королевский клуб" хотел взять реванш у Шерифа за болезненное поражение в Мадриде. И сделал это.
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Уже на 10-й минуте забили гости. Кроос пробил из-за пределов штрафной, но голкипер отбил мяч перед собой. На добивании был Бензема, но взятие ворот было отменено из-за офсайда у нападающего Реала.
Родриго пробил прямо во вратаря Шерифа после идеальной передачи в штрафную соперника.
Первое взятие ворот
На 30-й минуте гости вышли вперед. Мадридский клуб получил право на штрафной возле штрафной хозяев. Стандарт взялся исполнять Алаба и не прогадал. Мяч после его удара нашел ногу соперника и после рикошета поменял траекторию и полетел в центр ворот Шерифа. Голкипер не успел среагировать на рикошет и бросился в угол своих владений – 0:1.
Еще до перерыва "сливочные" удвоили свое преимущество на табло. Реал провел красивую комбинацию, которую ударом из-за пределов штрафной завершил Кроос. Мяч от перекладины пересек линию ворот Шерифа – 0:2.
Бензема не мог уйти с поля без гола
После отдыха Бензема довел счет до разгромного. Карим идеальным ударом с дальнего расстояния прошил сетку ворот хозяев – 0:3.
Хороший шанс отквитать один гол имел капитан Шерифа Дуланто. Футболист лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового, но совсем чуточку не хватило для взятия ворот.
Шериф после трех пропущенных голов создал больше опасности у владений Реала, но забить так и не удалось.
- Реал разгромил Шериф в Молдове – 0:3. Благодаря победе "Королевский клуб" с 12 очками лидирует в группе D, опережая ближайшего конкурента – Интер – на два пункта.
- Шериф идет третьим, имея в своем активе 6 баллов. Подопечные украинца Юрия Вернидуба продолжат еврокубковую весну в Лиге Европы.
Шериф – Реал: видеообзор матча