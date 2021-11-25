Шериф – Реал 0:3

Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55

Реал вышел серьезно настроенным на победу. "Королевский клуб" хотел взять реванш у Шерифа за болезненное поражение в Мадриде. И сделал это.

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Уже на 10-й минуте забили гости. Кроос пробил из-за пределов штрафной, но голкипер отбил мяч перед собой. На добивании был Бензема, но взятие ворот было отменено из-за офсайда у нападающего Реала.

Родриго пробил прямо во вратаря Шерифа после идеальной передачи в штрафную соперника.

Первое взятие ворот

На 30-й минуте гости вышли вперед. Мадридский клуб получил право на штрафной возле штрафной хозяев. Стандарт взялся исполнять Алаба и не прогадал. Мяч после его удара нашел ногу соперника и после рикошета поменял траекторию и полетел в центр ворот Шерифа. Голкипер не успел среагировать на рикошет и бросился в угол своих владений – 0:1.

Еще до перерыва "сливочные" удвоили свое преимущество на табло. Реал провел красивую комбинацию, которую ударом из-за пределов штрафной завершил Кроос. Мяч от перекладины пересек линию ворот Шерифа – 0:2.

Бензема не мог уйти с поля без гола

После отдыха Бензема довел счет до разгромного. Карим идеальным ударом с дальнего расстояния прошил сетку ворот хозяев – 0:3.

Хороший шанс отквитать один гол имел капитан Шерифа Дуланто. Футболист лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового, но совсем чуточку не хватило для взятия ворот.

Шериф после трех пропущенных голов создал больше опасности у владений Реала, но забить так и не удалось.

Реал разгромил Шериф в Молдове – 0:3. Благодаря победе "Королевский клуб" с 12 очками лидирует в группе D, опережая ближайшего конкурента – Интер – на два пункта.

Шериф идет третьим, имея в своем активе 6 баллов. Подопечные украинца Юрия Вернидуба продолжат еврокубковую весну в Лиге Европы.

Шериф – Реал: видеообзор матча