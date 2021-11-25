Шериф – Реал 0:3

Голи: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55

Реал вийшов серйозно налаштований на перемогу. "Королівський клуб" хотів взяти реванш у Шерифа за болючу поразку у Мадриді. І зробив це.

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Вже на 10-й хвилині забили гості. Кроос пробив з-за меж штрафного, але голкіпер відбив м'яч перед собою. На добиванні був Бензема, але взяття воріт було скасоване через офсайд у нападника Реала.

Родріго пробив прямо у воротаря Шерифа після ідеальної передачі у штрафний суперника.

Перше взяття воріт

На 30-й хвилині гості вийшли вперед. Мадридський клуб отримав право на штрафний поблизу штрафного господарів. Стандарт взявся виконувати Алаба та не прогадав. М'яч після його удару знайшов ногу суперника та після рикошету змінив траєкторію та полетів у центр воріт Шерифа. Голкіпер не встиг зреагувати на рикошет та кинувся у кут своїх володінь – 0:1.

Ще до перерви "вершкові" подвоїли свою перевагу на табло. Реал провів красиву комбінацію, яку ударом з-за меж штрафного завершив Кроос. М'яч від поперечини перетнув лінію воріт Шерифа – 0:2.

Бензема не міг піти з поля без гола

Після відпочинку Бензема довів рахунок до розгромного. Карім ідеальним ударом з дальньої відстані прошив сітку воріт господарів – 0:3.

Найкращий шанс відквитати один гол мав капітан Шерифа Дуланто. Футболіст найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового, але зовсім трішки не вистачило для взяття воріт.

Шериф після трьох пропущених голів створив більше небезпеки біля володінь Реала, але забити так і не вдалось.

Реал розгромив Шериф у Молдові – 0:3. Завдяки перемозі "Королівський клуб" із 12 очками лідирує у групі D, випереджаючи найближчого конкурента Інтера на два пункти.

Шериф йде третім, маючи у своєму активі 6 балів. Підопічні українця Юрія Вернидуба продовжать єврокубкову весну у Лізі Європи.

Шериф – Реал: відеоогляд матчу