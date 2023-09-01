Усик с Ломаченко не ссорились: Редкач рассказал об отношениях звезд украинского бокса

В последнее время Александр Усик и Василий Ломаченко пытаются публично не афишировать свое общение. Это послужило поводом к появлению слухов об ухудшении отношений между боксерами.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач решил высказать свое мнение по поводу общения Александра Усика с Василием Ломаченко. Известный хейтер двух звезд бокса сделал неожиданное предположение.

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Редкач: Усик с Ломаченко не ссорились

Редкач считает, что Александр Усик решил уйти в политику. Поэтому появление на людях с Ломаченко может повредить его имиджу.

"Я думаю, что они как общались, так и общаются. Это как ни как родственники: кто-то из них крестный отец какого-то ребенка. Они общаются. Просто один играет хорошую куклу, а второй - плохую куклу. Это политические маневры, отвлекающие шаги.

Они не ругались, просто Саша, наверное, абстрагировался от Васи, потому что если он будет общаться, ему это не пойдет на руку. Он идет в политику, и ему надо бить чистым. Если Усик будет топить за Васю или заступаться за него, то Ломаченко тоже потянет его в болото, в котором он находится", – рассказал Редкач.