Ничто не выдавало в Редкаче "консерву" ФСБ: хейтер Усика и Ломаченко посетил Россию

Скандальный боксер Иван Редкач пробил очередное дно. Боксер, родившийся в Украине и выступавший под сине-желтым флагом, решил во время войны посетить страну-террориста.

Россия будто магнитом притягивает "сбитых летчиков", спортсменов-неудачников и разнообразных фриков. К этой "почетной" когорте присоединился скандальный боксер из Украины Иван Редкач, сообщает 24 Канал.

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Наплевал на смерти защитников Украины

Уроженец Сумщины прославился не столько достижениями в ринге, как эпатажными проделками и громкими заявлениями в адрес Ломаченко и Усика. Таким образом, боксер пытался привлечь к себе внимание медиа.

Очередной затеей Редкача стало посещение столицы страны-агрессорки Москвы, а также Санкт-Петербурга. Фотографии из путешествия скандалист опубликовал в своих социальных сетях.

Редкач в Санкт-Петербурге / фото из соцсети Редкача

Редкач решил помолиться в Казанском соборе Санкт-Петербурга / Фото из соцсети Редкача

Боксер, когда-то серебряный призер чемпионата Украины, позировал на Красной Площади в Москве. А раньше надел военную зимнюю шапку с символикой СССР.

Редкач позирует на Красной площади / фото из соцсети Редкача

Редкач пропагандирует символику СССР / фото из соцсети Редкача

В комментариях подписчики напомнили манкурту, где он родился. А также поинтересовались, что он забыл в стране 404.

"И ты называешь себя украинцем, и выступаешь под Украинским флагом".

"Ты что в рашке делаешь?! Там санкции и кризис. Цивилизация от них пошла!"

После вояжа Редкач опубликовал фото с вокзала в Киеве. Интересно, не возникнут ли у СБУ вопросы к этому персонажу.

"Вокзал Чумодан и путешествия", – подписал фото в Киеве Редкач.

Отметим, что это не первый зашквар Редкача. Раньше в своих соцсетях он делал неоднократные выпады в сторону украинцев и призывал Запад прекратить помощь нашей стране.