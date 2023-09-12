Росія ніби магнітом притягує "збитих льотчиків", спортсменів-невдах та різноманітних фріків. До цієї "почесної" когорти приєднався скандальний боксер з України Іван Редкач, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Рефері витягнув Усика за яйця": скандальний український боксер став на захист Дюбуа

Наплював на смерті захисників України

Уродженець Сумщини прославився не стільки досягненнями на рингу, як епатажними витівками та гучними заявами на адресу Ломаченка та Усика. Таким чином боксер намагався привернути до себе увагу медіа.

Черговою витівкою Редкача стало відвідування столиці країни-агресорки Москви, а також Санкт-Петербурга. Фотографії з мандрівки скандаліст опублікував у своїх соціальних мережах.

Редкач у Санкт-Петербурзі / фото із соцмережі Редкача

Редкач вирішив помолитися в Казанському соборі Санкт-Петербурга / фото із соцмережі Редкача

Боксер, який колись був срібним призером чемпіонату України, позував на Красній Площі в Москві. А раніше надягнув військову зимову шапку із символікою СРСР.

Редкач позує на Красній площі / фото із соцмережі Редкача

Редкач пропагує символіку СРСР / фото із соцмережі Редкача

У коментарях підписники нагадали манкурту, де він народився. А також поцікавилися, що він забув у країні 404.

"І ти називаєш себе Українцем, і вступаєш під Українським прапором".

"Ти що у рашці робиш?! Там санкції та криза. Цивілізація від них пішла!"

Після вояжу Редкач опублікував фото з вокзалу в Києві. Цікаво, чи не виникнуть в СБУ питання до цього персонажу.

"Вокзал Чумодан та подорожі", – підписав фото в Києві Редкач.

Зазначимо, що це не перший зашквар Редкача. Раніше у своїх соцмережах він робив неодноразові випади в бік українців та закликав Захід припинити допомогу нашій країні.