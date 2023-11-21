"Прикосновение есть": экс-защитник Италии прокомментировал скандальный эпизод с пенальти

Сборная Украины в матче заключительного тура группового этапа в немецком Леверкузене сыграла вничью с Италией и не смогла напрямую выйти на Евро-2024. В конце встречи произошел скандальный эпизод с пенальти.

Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми прокомментировал эпизод матча квалификации Евро-2024 Украина – Италия (0:0) между Брайаном Кристанте и Михаилом Мудриком в штрафной итальянцев.

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Бергоми: Контакт есть, здесь мало что можно добавить

"Прикосновение к Мудрику есть. Судья ни разу не назначил фол на нем за весь матч. Если бы это произошло с нами, я не знаю, как мы реагировали бы.

Если вспоминать о прошлом, вспоминать ЧМ-2002, то я скажу, что это нам подходит. Но если бы мы поменялись ролями, что бы мы сказали. Контакт есть, здесь мало что можно добавить», – сказал Бергоми.

Скандальный момент в матче