Команда Лионеля Скалони уверенно обыграла хорватов (3:0) в полуфинальном матче ЧМ-2022. Аргентинцы открыли счет в поединке после назначенного арбитром пенальти на 34-й минуте. Именно это решение итальянского судьи Даниэле Орсато вызвало оживленную дискуссию экспертов.

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Почему арбитр назначил пенальти

Пенальти в ворота "клетчатых" рефери назначил за фол Доминика Ливаковича против Хулиана Альвареса. В этом эпизоде нападающий "альбиселесте" пробросил себе мяч и врезался в голкипера хорватов. Умышленного нарушения со стороны Ливаковича не было. Такого мнения придерживается большинство экспертов.

Мнения британских экспертов

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Невилл считает, что Даниэль Орсато должен был посмотреть VAR, прежде чем назначать одиннадцатиметровый.

"В любом случае, это не пенальти. Голкипер просто стоял. Что он еще должен делать? За это не должны ставить пенальти. Шокированный тем, что арбитр даже не просмотрел повтор с помощью VAR. Это не может быть фолом. Голкипер двигался вправо, но сам остановился", – отметил Невилл.

Такого же мнения придерживается легендарный нападающий Иан Райт.

Они даже не проверили с помощью VAR. Не понимаю почему? Это не пенальти,

– сказал экс-звезда лондонского Арсенала.

Модрич: Пенальти все изменил

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич уверен, что ошибочные решения арбитра повлияли на исход полуфинала.

"Пенальти не было, но мы должны прийти в себя и попытаться выиграть матч за третье место. Нам грустно, мы хотели попасть в еще один финал.

Мы хорошо смотрелись, контролировали игру. Рефери не дал нам угловой, и пенальти – которого не было, на мой взгляд, все изменил. Аргентинец ударил и врезался в нашего вратаря, он шел на него, не могу поверить, что это пенальти", – сказал Модрич.

Отметим, что благодаря реализованному пенальти Лионель Месси сравнялся в бомбардирской гонке с французом Килианом Мбаппе. У обоих форвардов по пять мячей.

Важно! 17 декабря сборная Хорватии сыграет матч за третье место с неудачником полуфинального матча Марокко – Франция. Финал ЧМ-2022 определит победителя 18 декабря.