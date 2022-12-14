Команда Ліонеля Скалоні впевнено обіграла хорватів (3:0) у півфінальному матчі ЧС-2022. Аргентинці відкрили рахунок у поєдинку після призначеного арбітром пенальті на 34-й хвилині. Саме це рішення італійського судді Даніеле Орсато викликало жваву дискусію експертів.

Читайте також Заслужено підкорили Європу і готові взяти трофей: чому Марокко має виграти чемпіонат світу-2022

Чому арбітр призначив пенальті

Пенальті у ворота "картатих" рефері призначив за фол Домініка Ліваковича проти Хуліана Альвареса. У цьому епізоді нападник "альбіселесте" прокинув собі м'яч та врізався у голкіпера хорватів. Умисного порушення зі сторони Ліваковіча не було. Такої думки дотримуються більшість експертів.

Думки британських експертів

Колишній захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гарі Невілл вважає, що Даніель Орсато мав переглянути VAR, перш ніж призначати одинадцятиметровий.

"У жодному разі, це не пенальті. Голкіпер просто стояв. Що він ще мав робити? За це не мають ставити пенальті. Шокований тим, що арбітр навіть не переглянув повтор за допомогою VAR. Це не може бути фолом. Голкіпер рухався вправо, але сам зупинився", – зазначив Невілл.

Такої ж думки дотримується легендарний нападник Іан Райт.

Вони навіть не перевірили за допомогою VAR. Не розумію, чому? Це не пенальті,

– сказав ексзірка лондонського Арсеналу.

Модрич: Пенальті все змінив

Лідер збірної Хорватії Лука Модрич впевнений, що помилкові рішення арбітра вплинули на результат півфіналу.

"Пенальті не було, але ми повинні прийти до тями і спробувати виграти матч за третє місце. Нам сумно, ми хотіли потрапити до ще одного фіналу.

Ми добре виглядали, контролювали гру. Рефері не дав нам кутовий, і пенальті – якого не було, на мою думку, все змінив. Аргентинець вдарив і врізався в нашого воротаря, він йшов на нього, не можу повірити, що це пенальті", – сказав Модрич.

Зазначимо, що завдяки реалізованому пенальті Ліонель Мессі зрівнявся у бомбардирській гонці із французом Кіліаном Мбаппе. У обох форвардів по п'ять м'ячів.

Важливо! 17 грудня збірна Хорватії зіграє матч за третє місце із невдахою півфінального матчу Марокко – Франція. Фінал ЧС-2022 визначить переможця 18 грудня.