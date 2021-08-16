Скандальный коп из Нидерландов: известен арбитр матча Лиги чемпионов Монако – Шахтер
Источник:УЕФА
Во вторник, 17 августа, донецкий Шахтер сыграет первый матч плей-офф против Монако. Стала известна бригада арбитров, которая рассудит это противостояние Лиги чемпионов.
Бригада арбитров
Первую встречу между Монако и Шахтером рассудит бригада арбитров из Нидерландов. Главным судьей матча будет 38-летний Данни Маккели.
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Маккели также известный свое работой инспектора в полиции Роттердама. На линиях ему будут помогать Хессел Стеегстр и Ян де Врис. Четвертым арбитром будет Аллард Линдхаут, а за VAR будет отвечать Кевин Блом. Его помощник – Камфус Йохем.
Поединок пройдет в Монако (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. Ответный матч команды проведут 25 августа в Харькове. Встречу перенесли из Киева из-за праздничного концерта, посвященного Дню независимости Украины.
- Данни Маккели вляпался в скандал на Евро-2020. Судья назначил пенальти для Англии, которое картинно рисовал Рахим Стерлинг в площадке Дании.
- В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов Шахтер переиграл бельгийский Генк. Оба матча завершились с идентичным счетом 2:1. Монако же дважды брало верх над чешской Спартой – 2:0 и 3:1.