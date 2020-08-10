Английский "Челси" по окончанию сезона потерял сразу обоих лидеров команды. Лондонский клуб бесплатно покинули полузащитники Виллиан и Педро.

Информацию о том, что Виллиан и Педро покинули "Челси" официально подтвердил лондонский клуб. У обоих закончились контракты, которые не были продлены.

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Где именно продолжат карьеру Виллиан и Педро – пока официально не сообщалось. Перед тем СМИ писали, что Виллиан может остаться в Лондоне – в его услугах был заинтересован "Арсенал". Что касается Педро, то интерес к нему приписывали итальянской "Роме".

Виллиан известный по выступлениям в донецком "Шахтере". К украинской комане он присоединился летом 2007 года за 14 миллионов евро. В Донецке он поиграл 5,5 лет. Несмотря на заинтересованность в нем европейских топ-клубов, зимой 2013 года он за 35 миллионов евро перешел в российский "Анжи". И уже летом этого года перебрался в "Челси", за который и выступал на протяжении этого времени. За это время дважды выиграл Английский премьер-лигу, а также Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.