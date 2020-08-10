Англійський "Челсі" по закінченні сезону втратив одразу обох лідерів команди. Лондонський клуб безкоштовно покинули півзахисники Вілліан та Педро.

Інформацію про те, що Вілліан та Педро покинули "Челсі", офіційно підтвердив лондонський клуб. В обох гравців закінчилися контракти, які не були продовжені.

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Де саме продовжать кар'єру Вілліан та Педро – поки офіційно не повідомлялося. Перед тим ЗМІ писали, що Вілліан може залишитися в Лондоні – в його послугах був зацікавлений "Арсенал". Щодо Педро, то інтерес до нього приписували італійській "Ромі".

Вілліан відомий за виступами у донецькому "Шахтарі". До української команди він приєднався влітку 2007 року за 14 мільйонів євро. В Донецьку він пограв 5,5 років. Попри зацікавленість в ньому європейських топ-клубів, взимку 2013 він за 35 мільйонів євро перейшов у російський "Анжі". Та вже влітку цього року перебрався в "Челсі", за який і виступав протягом цього часу. За цей час двічі виграв Англійську прем'єр-лігу, а також Кубок Англії, Кубок ліги та Лігу Європи.