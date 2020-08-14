Скандальный футболист засветился на тренировке "Динамо"
Полузащитник Денис Гармаш появился в первой команде киевского "Динамо". Футболиста заметили на тренировке команды.
Об этом сообщает Telegram-канал "Шах и Шах", который ведут известный журналист Андрей Шахов и работник "Динамо TV" Андрей Шахов-младший.
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"Денис Гармаш тренируется в общей группе с киевским "Динамо", – говорится в сообщении.
Статистика Гармаша в "Динамо"
- Гармаш находится в "Динамо" с 2007 года. В футболке киевлян Денис провел 284 матча во всех турнирах.
- На его счету 40 голов и 39 результативных передач. В пассиве полузащитника 5 удалений.
- Футболист выигрывал с "Динамо" все трофеи на уровне Украины.
- Ранее сообщалось, что Денис Гармаш не хочет возвращаться в киевский клуб. Футболист заинтересован остаться в чемпионате Турции, где выступает за ФК "Ризерспор".