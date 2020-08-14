Полузащитник Денис Гармаш появился в первой команде киевского "Динамо". Футболиста заметили на тренировке команды.

Об этом сообщает Telegram-канал "Шах и Шах", который ведут известный журналист Андрей Шахов и работник "Динамо TV" Андрей Шахов-младший.

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"Денис Гармаш тренируется в общей группе с киевским "Динамо", – говорится в сообщении.

Статистика Гармаша в "Динамо"