Півзахисник Денис Гармаш з'явився у першій команді київського "Динамо". Футболіста помітили на тренуванні команди.

Про це повідомляє Telegram-канал "Шах і Шах", який ведуть відомий журналіст Андрій Шахов та працівник "Динамо TV" Андрій Шахов-молодший.

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"Денис Гармаш тренується в загальній групі з київським "Динамо", – сказано в повідомленні.

Статистика Гармаша у "Динамо"