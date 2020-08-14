Скандальний футболіст засвітився на тренуванні "Динамо"
Півзахисник Денис Гармаш з'явився у першій команді київського "Динамо". Футболіста помітили на тренуванні команди.
Про це повідомляє Telegram-канал "Шах і Шах", який ведуть відомий журналіст Андрій Шахов та працівник "Динамо TV" Андрій Шахов-молодший.
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"Денис Гармаш тренується в загальній групі з київським "Динамо", – сказано в повідомленні.
Статистика Гармаша у "Динамо"
- Гармаш перебуває у "Динамо" з 2007 року. У футболці киян Денис провів 284 матчі у всіх турнірах.
- На його рахунку 40 голів та 39 результативних передач. У пасиві півзахисника 5 вилучень.
- Футболіст вигравав з "Динамо" всі трофеї на рівні України.
- Раніше повідомлялося, що Денис Гармаш не хоче повертатися у київський клуб. Футболіст зацікавлений залишитися у чемпіонаті Туреччини, де виступає за ФК "Різерспор".