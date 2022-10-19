Поединок 1/8 финала турнира так и не состоится. Иванна и Даяна Ястремские на отказе соперницы вышли в четвертьфинал в Руане.

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Трусиха, придумавшая причину, чтобы не выходить на корт против украинок

Скандальная российская теннисистка Анастасия Гасанова 19 октября снялась не только с парного разряда, но и с турнира во Франции. Похоже, что после одиозного заявления, в котором поддержала агрессию своей страны в сторону Украины, испугалась встречи с украинскими теннисистками на корте.

О снятии с турнира на своей странице в инстаграмме сообщила теннисная тренер из Одессы Виктория Кутузова. Именно бывшая украинская теннисистка Кутузова записала видеообращение к россиянке, в котором разбила заявление Гасановой.

Вроде бы, причиной такого снятия с соревнований Гасановой является травма. Вот так неожиданно после бессмысленного заявления о войне России в Украине Анастасия получила повреждение.

Моя теннисная подруга из тура прислала мне эмейл от WTA. А что случилось!? Гасанова не выдержала напряжения и снялась с турнира!?,

– подписала скриншот Кутузова.



Гасанова снялась с турнира в Руане / Скриншот со сторис Кутузовой

Интересно, что в течение 2013-2014 годов Гасанова проводила свою подготовку к сезону в украинской Одессе. После чего вернулась в Россию и стала активной "патриоткой великой страны".

Анастасия Гасанова – 154-я ракетка мира. В текущем сезоне заработала более 179 тысяч долларов призовых, но не завоевала ни одного трофея. Одержала 17 побед при 23 поражениях.

К слову. Иванна и Даяна Ястремские 20 октября в четвертьфинале турнира встретятся с парой Мисаки Дой (Япония)/Оксана Калашникова (Грузия).