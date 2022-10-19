Поєдинок 1/8 фіналу турніру так і не відбудеться. Іванна та Даяна Ястремські на відмові суперниці вийшли у чвертьфінал у Руані.

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Скандальна російська тенісистка Анастасія Гасанова 19 жовтня знялась не лише з парного розряду, а загалом із турніру у Франції. Здається, що після одіозної заяви, у якій підтримала агресію своєї країни у бік України, злякалась зустрічі з українськими тенісистками на корті.

Про зняття з турніру на своїй сторінці в інстаграмі повідомила тенісна тренерка із Одеси Вікторія Кутузова. Саме колишня українська тенісистка Кутузова записала відеозвернення до росіянки, у якому вщент розбила заяву Гасанової.

Начебто причиною такого зняття зі змагань Гасанової є травма. Ось так несподівано після безглуздої заяви про війну Росії в Україні Анастасія отримала пошкодження.

Моя тенісна подруга із тура надіслала мені емейл від WTA. А що трапилось!? Гасанова не витримала напруги і знялась із турніру!?,

– підписала скриншот Кутузова.



Гасанова знялась із турніру в Руані / ​Скриншот із сторіс Кутузової

Цікаво, що протягом 2013 – 2014 років Гасанова проводила свою підготовку до сезону в українській Одесі. Після чого повернулась у Росію та стала активною "патріоткою вєлікой страни".

Анастасія Гасанова – 154-та ракетка світу. У поточному сезоні заробила понад 179 тисяч доларів призових, але не здобула жодного трофея. Здобула 17 перемог при 23 поразках.

До слова. Іванна та Даяна Ястремські 20 жовтня у чвертьфіналі турніру зустрінуться з парою Місакі Дой (Японія) / Оксана Калашнікова (Грузія).