ФИФА накажет президента федерации футбола Испании из-за скандального поцелуя на ЧМ-2023

Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес дал волю эмоциям после победы "Фурии Рохи" на женском чемпионате мира-2023. Неумение держать себя в руках может стоить должности для функционера.

Финал чемпионата мира-2023 среди женских команд завершился грандиозным скандалом. После сенсационной победы сборной Испании над Англией (1:0), героем таблоидов стал президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

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Скандальные выходки президента федерации футбола Испании

Во время традиционной церемонии награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо. Это вызвало шквал недовольства среди официальных лиц и общественности. Действия президента ФФИ осудили премьер-министр и вице-премьер Испании.

Луис Рубиалес целует футболистку Дженни Эрмосо: смотрите видео

Более того, такое бесцеремонное поведение функционера не понравилось самой футболистке. Однако это не единственные проделки Луиса Рубиалеса на ЧМ-2023. Когда глава испанской федерации следил из вип-ложи за событиями финального поединка, он схватился за гениталии после забитого гола. Почтенного чиновника даже не смутило пребывание рядом 16-летней принцессы Испании Софии.

Рубиалес отмечает гол сборной Испании: видео

После победы Испании Рубиалес выбежал на поле и носил на плече футболистку "Фурии Рохи" Афинею дель Кастилью. Эти кадры тоже попали в объективы медиа.

Луис Рубиалес с футболисткой сборной Испании / twitter.com/RMadridistaReal

Все эти нарушения поведения станут предметом рассмотрения дисциплинарного комитета ФИФА. Кстати, Луис Рубиалес также занимает должность вице-президента УЕФА. Из-за проявления своих чрезмерных эмоций чиновник может остаться без должности.