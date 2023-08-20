20 августа в австралийском Сиднее прошел финальный матч женского ЧМ-2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. В середине первого тайма на поле выбежал один из зрителей в футболке с надписями в поддержку Украины, пишет 24 Канал.

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На 26-й минуте матча неизвестный болельщик в маске привлек к себе внимание своим смелым поступком. На передней части футболки был изображен международный преступник Владимир Путин, стилизованный под нацистского лидера Адольфа Гитлера. Надпись красноречиво сообщала миру: "Stop Putler" (Остановите Путлера). На спине было написано: "Освободите Украину".

Болельщик с надписью "Stop Putler" / twitter.com/relevo

Вскоре болельщика задержали стюарды, выведшие его за пределы поля.

Стюарды выводят болельщика / twitter.com/kronesport