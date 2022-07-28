Кровавое футбольное поле и пути в танке: эффектная карикатура после скандала с фанами Фенербахче

Турецкое Фенербахче после вылета из Лиги чемпионов может ожидать серьезное наказание от УЕФА. Ультрас клуба цинично восклицал фамилию владимира путина во время матча против киевского Динамо.

Поклонники кремлевского руководителя

Такое провокационное поведение турецких болельщиков осудили в мире. Даже часть фанатов Фенербахче негативно высказалась в сторону своих земляков, открыто поддержавших агрессию россии в сторону Украины и террористические действия владимира путина.

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Художник Гюндуз Агаев даже осветил этот скандал вокруг поединка Фенербахче – Динамо в своей карикатуре. Он изобразил футбольное поле, залитое кровью. Посреди него танк с пропагандистским символом "Z" и в нем голого кремлевского руководителя с окровавленными руками.

На совести путина, хотя его у него нет, тысячи невинно убитых украинцев, которые до 24 февраля 2022 года спокойно жили себе повседневной жизнью. Хотя война против врага продолжается с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе.

На этой карикатуре также изображены фанаты Фенербахче, так любящие путина.



Карикатура Гюндуза Агаева / Фото из инстаграмма Радио Свобода

Напомним, что скандирование "ла-ла-ла, владимир путин" началось после пропущенного гола от Динамо. На 57-й минуте ответного матча Виталий Буяльский открыл счет в поединке.

К счастью, Динамо смогло отправить в футбольный нокаут любимый клуб циничных турецких фанатов. Киевляне смогли переиграть Фенербахче в дополнительное время благодаря голу Александра Караваева. В итоге – 1:2, победа Динамо, шагающего в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там уже киевский клуб сыграет против Штурма (Австрия).