Небожители: как футболисты вступились за нарушителей комендантского часа и им за это досталось

На 20 месяц полномасштабного вторжения России в Украину, в нашей стране до сих пор люди, которые считают, что ситуация в стране их не касается. Такими "небожителями" оказались футболисты.

Нарушители комендантского часа

Скрыл очередной "гнойник" ситуации среди футболистов сюжет о нарушителях комендантского часа в Киеве. Журналисты обнаружили, что в центре Киева в настоящее время продолжает подпольно работать ресторан "Бохо". Среди его посетителей оказались и футболисты киевского Динамо – Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич. При этом двоим из трех опознанных игроков еще нет и 18 лет.

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В клубе отреагировали на это, заявив, что с футболистами была проведена ответная беседа, а также что они оштрафованы. Но детали о самом штрафе в Динамо не озвучили.

Присоединиться к наказанию решили и в Украинской ассоциации футбола. Комитет этики и честной игры начал соответствующее расследование против игроков.

"Угомонитесь журналюги"

На этом история вполне могла бы окончиться. Если бы за игроков Динамо не решили вступиться другие футболисты.

Все началось с комментария 20-летнего футболиста Артема Нижника из клуба Горняк-Спорт. В инстаграме под постом о ситуации с футболистами Динамо, нарушившими комендантский час, он опубликовал комментарий "Угомонитесь журналюги" (сейчас этот комментарий уже удален).

И его слова "нашли поддержку" у других футболистов. По меньшей мере, 25 футболистов и футболисток поставили лайк этому комментарию, фактически одобрив его. Среди них были как игроки Динамо или Шахтера, так и футболистки Кривбасса. А также немало игроков Горняк-Спорта и Металлист 1925. И представители Миная, Руха, ЮКСА, Подолья и Александрии.

Некоторые из футболистов решили в инстаграме продолжить дискуссии по этому поводу. Среди таких оказался бывший футболист Металлист 1925 Егор Коваль. Правда, он потом свой комментарий тоже удалил.

Артем Нижник решил и дальше доказывать свое мнение, когда футболистам начали доказывать в комментариях их неправоту в этой ситуации.

Массовые извинения

Когда история получила немалую огласку, футболисты начали либо удалять свои комментарии, либо убирать дайки. Но некоторым из них все-таки досталось от их клубов. И этим клубам пришлось извиняться за поведение своих игроков. Так это сделали в Кривбассе и Шахтере.

От Металлиста 1925 года извинялся администратор юношеской команды Александр Белицкий, который тоже был среди тех, кто лайкал пост о "журналюгах".

А ЮКСА опубликовала отдельный пост вместе с футболистом Андреем Демиденко, убеждающим, что "хотел поставить реакцию "смех", однако она, к сожалению, отсутствует в социальной сети Instagram".

Отреагировали на скандальную ситуацию и в Горняк-Спорте. В клубе заявили, что они уже оштрафовали Артема Нижника. А игрокам, поставившим лайк под его комментарием, выразили "строгое предупреждение".

Реакция на это последовала и со стороны футбольного клуба Минай, чей игрок тоже оказался среди тех, кто лайком поддержал высказывание Нижника.

"Это также наша ответственность, мы осознаем, что должны следить за действиями своих подчиненных не только на поле, но и за его пределами и объяснять футболистам даже такие простые истины. Руководство провело беседу с Данилом. Он признал ошибку и сожалеет о своей реакции на комментарий" ", – заявили в клубе из Закарпатья.

Изменится ли хотя бы что-нибудь в головах этих футболистов после "воспитательных бесед", "строгих предупреждений" или даже штрафов – покажет только время. Хотя его достаточно прошло с начала войны, чтобы понять, что сейчас так не стоит вести себя. Потому что можно сколько угодно выходить на матчи, закутанными в украинский флаг, а перед матчем держать в руках баннер с надписью "Дякуємо ЗСУ!", но и дальше считать, что война в Украине и вопрос безопасности страны тебя не касается.