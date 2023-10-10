Порушники комендантської години

Скрив черговий "гнійник"ситуації серед футболістів сюжет про порушників комендантської години в Києві. Журналісти виявили, що в центрі Києва в цей час продовжує підпільно працювати ресторан "Бохо". А серед його відвідувачів виявилися і футболісти київського Динамо – Дмитро Кремчанін, Кирило Осипенко та Владислав Герич. При цьому двом з трьох опізнаних гравців ще немає і 18 років.

Детальніше Гравці Динамо були на скандальній вечірці мажорів в Києві під час комендантської години

В клубі відреагували на це, заявивши, що з футболістами була проведена відповідна бесіда, а також що вони оштрафовані. Але деталі про сам штраф в Динамо не озвучили.

Долучитися до покарання вирішили й в Українській асоціації футболу. Комітет етики та чесної гри розпочав відповідне розслідування проти гравців.

"Угомонитеся журналюги"

На цьому історія цілком могла б закінчитися. Якби за гравців Динамо не вирішили вступитися інші футболісти.

Все розпочалося з коментаря 20-річного футболіста Артема Нижника з клубу Гірник-Спорт. В інстаграм під постом про ситуацію з футболістами Динамо, які порушили комендантську годину, він опублікував коментар "Угомонитеся журналюги" (зараз цей коментар вже видалений).

І його слова "знайшли підтримку" в інших футболістів. Щонайменше 25 футболістів та футболісток поставили лайк цьому коментарю, фактично схваливши його. Серед них були як гравці Динамо чи Шахтаря, так і футболістки Кривбасу. А також чимало гравців Гірник-Спорту та Металіст 1925. Та представники Минаю, Руху, ЮКСА, Поділля та Олександрії.

Деякі з футболістів вирішили в інстаграм продовжити дискусії з цього приводу. Серед таких виявився колишній футболіст Металіст 1925 Єгор Коваль. Правда він згодом свій коментар теж видалив.

Натомість Артем Нижник вирішив і далі доводити свою думку, коли футболістам почали доводити в коментарях їх неправоту в цій ситуації.

Масові вибачення

Коли історія набула чималого розголосу, футболісти почали або видаляти свої коментарі, або прибирати лайки. Але декому з них таки дісталося від їх клубів. І цим клубам довелося просити вибачення за поведінку своїх гравців. Так це зробили в Кривбасі та Шахтарі.

Від Металіст 1925 вибачався адміністратор юнацької команди Олександр Белицький, який теж був серед тих, хто лайкав пост про "журналюг".

А ЮКСА опублікувала окремий пост разом з футболістом Андрієм Демиденком, який переконує, що "хотів поставити реакцію «сміх», однак вона, на жаль, відсутня в соціальній мережі Instagram".

Відреагували на скандальну ситуацію і в Гірник-Спорт. У клубі заявили, що вони вже оштрафували Артема Нижника. А гравцям, які поставили лайк під його коментарем, висловили "суворе попередження".

Реакція на це послідувала і зі сторони футбольного клубу Минай, чий гравець теж опинився серед тих, хто лайком підтримав висловлювання Нижника.

"Це також наша відповідальність, ми усвідомлюємо, що маємо слідкувати за діями своїх підлеглих не тільки на полі, а й за його межами та пояснювати футболістам навіть такі прості істини. Керівництво провело бесіду з Данилом. Він визнав помилку та шкодує про свою реакцію на коментар", – заявили в клубі із Закарпаття.

Чи зміниться хоча б щось в головах цих футболістів після "виховних бесід", "суворих попереджень" чи навіть штрафів – покаже лише час. Хоча його достатньо минуло з початку війни, зоб зрозуміти, що зараз так не варто поводитися. Бо можна скільки завгодно виходити на матчі, закутаними в український прапор, а перед матчем тримати в руках банер з написом "Дякуємо ЗСУ!", але і далі вважати, що війна в Україні й питання безпеки країни тебе не стосується.