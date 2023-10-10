Всех чертей из караоке-бара отправить на войну: Алиев нашел наказание для нарушителей

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев прокомментировал ситуацию вокруг нарушителей комендантского часа. Молодые футболисты подставили столичный клуб и его президента.

С начала полномасштабной войны Александр Алиев находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Недавно бывший футболист побывал на передовой и даже передал "привет" оккупантам от Мили.

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Алиев: Молодежь должна помнить, что у нас война

Поэтому Алиев очень резко отреагировал на поведение юных динамовцев, которые во время комендантского времени посетили караоке-бар.

"Я этого категорически не поддерживаю – что молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане.

Я сейчас вернулся с фронта и вижу, как пацаны сидят в подвалах и окопах. Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не работы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час", – заявил Алиев.

Для того чтобы молодые футболисты больше не повторяли ошибок, Алиев предлагает организовать для них поездку на фронт. Юноши должны воочию увидеть, какой ценой украинские военные сдерживают российское нашествие.

Какого наказания заслуживают игроки? Я бы их отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. Наши военные – это настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев,

– сказал Алиев.

По мнению экс-динамовца, президент "бело-синих" Игорь Суркис найдет способ, как наказать нарушителей. Впрочем, и сам Алиев может провести с ними воспитательную работу.

А если мне удастся их увидеть, я объясню им, что такое война, могу и видео показать. Это будет для всех урок. Я считаю, что всех чертей, которые были в караоке-баре, не только футболистов, нужно отправить на войну, чтобы они не радовались и не веселились. Они, вероятно, думают, что в Киеве война закончилась. Нет, она идет по всей стране!

– заявил Алиев.

Ранее сообщалось, что Динамо уже наказало футболистов-нарушителей. С игроками юношеского состава провели воспитательную беседу, а также оштрафовали.