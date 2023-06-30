Футбольный матч любительского чемпионата Чехии, в котором Горомержице принимал Велкэ Пржилеп, завершился скандалом. Во время матча тренер набросился на украинца, обвинив, что он не воюет.

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Тренер оказался офицером чешской армии

В конце первого тайма украинский футболист Марьян Федишин получил желтую карточку, после чего между игроками возникла небольшая стычка, обострившаяся после появления тренера гостей Яна Котваса, от которого начали раздаваться оскорбления в адрес украинца. Согласно судейскому протоколу тренер озвучил слова, за которые у него могут возникнуть большие проблемы.

Ты, украинский урод, вместо того, чтобы воевать, играешь здесь в футбол,

– прокричал Котвас.

Этот факт подтвердили делегат матча и представители Горомержице. Примечательно, что тренер также является офицером чешской армии, поэтому дело передали в военную полицию страны.

Яну Котвасу за такие действия грозит штраф в 100 тысяч крон, отстранение от футбола на 15 лет и наказание по статье 355 Уголовного кодекса Чехии "Клевета на нацию, расу, этническую или другую группу лиц", которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Инцидентом также занимается Министерство обороны Чехии, поскольку Котвас – подполковник и заместитель начальника гарнизона. Этот отдел обеспечивает протокольную деятельность Президента Республики, Военной канцелярии Президента Республики, Парламента Чешской Республики, Канцелярии Правительства и Министерства обороны Чешской Республики.

Важно. До принятия решения по результатам уголовного производства Котвасу запрещено заниматься футбольной деятельностью.