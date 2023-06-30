Футбольний матч аматорського чемпіонату Чехії, у якому Горомержице приймав Велке Пржилеп, завершився скандалом. Під час матчу тренер накинувся на українця, звинувативши того, що він не воює.

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Тренер виявився офіцером чеської армії

Наприкінці першого тайму український футболіст Мар'ян Федишин отримав жовту картку, після чого між гравцями виникла невелика сутичка, яка загострилася після появи тренера гостей Яна Котваса, від якого почали лунати образи на адресу українця. Згідно з суддівським протоколом, тренер озвучив слова, за які у нього можуть виникнути великі проблеми.

Ти, український виродок, замість того, щоб воювати, граєш тут у футбол,

– прокричав Котвас.

Цей факт підтвердили делегат матчу та представники Горомержице. Примітно, що тренер також є офіцером чеської армії, тому справу передали до військової поліції країни.

Яну Котвасу за такі дії загрожує штраф у 100 тисяч крон, відсторонення від футболу на 15 років та покарання за статтею 355 Кримінального кодексу Чехії "Наклеп на націю, расу, етнічну чи іншу групу осіб", що передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Інцидентом також займається Міністерство оборони Чехії, оскільки Котвас є підполковником та заступником начальника гарнізону. Цей відділ забезпечує протокольну діяльність Президента Республіки, Військової канцелярії Президента Республіки, Парламенту Чеської Республіки, Канцелярії Уряду та Міністерства оборони Чеської Республіки.

Важливо. До ухвалення рішення за результатами кримінального провадження Котвасу заборонено займатися футбольною діяльністю.