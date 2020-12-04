Украинская хоккейная лига определила лучших игроков начала чемпионата. Награды получили вратарь, защитник и форвард. Также был определен и лучший гол на старте сезона.

Лучшим вратарем на старте сезона (в октябре и ноябре) стал голкипер "Сокола" Дмитрий Кубрицкий. В 9 матчах 18-летний вратарь отразил 93,5% бросков при показателе надежности 1.58. 7 матчей, когда Кубрицкий находился в воротах, стали победными для киевлян – в том числе встречи против "Донбасса", "Кременчуга" и "Краматорска". Две игры юный голкипер провел "на ноль".

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Лучшим защитником периода стал игрок "Днепра" Сергей Дорофеев. Опытный хоккеист провел 12 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности +8. Несмотря на не лучшие выступления команды, Дорофеев стабильно отмечался в воротах соперника и даже в проигранных "Днепром" матчах завершал свой микроматч с положительным показателем полезности.

Лучшим нападающим первого игрового отрезка стал форвард "Донбасса" Андрей Сигарев. Он же является и лучшим бомбардиром чемпионата. В 12 матчах хоккеист набрал 24 (13+11) очка при показателе полезности +15. В одном из матчей форвард забросил сразу 5 шайб, дважды оформлял дубли, а две его шайбы стали победными для "Донбасса".

Андрей Сигарев стал и автором лучшей шайбы месяца. В матче против "Днепра" форвард отобрал шайбу у соперника, обыгрался с Олегом Шишлянниковым и с неудобной руки с острого угла отправил шайбу между щитком голкипера и стойкой ворот.

Видео шайбы Сигарева