Пидручный: На этом наш диалог окончен
Известный биатлонист Мартен Фуркад обиделся на слова Пидручного. Француз заявил, что Дмитрий процитировал его брата Симона Фуркада, а сам он якобы не выступал против устранения российских атлетов от соревнований.
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Если вы не заметили, в интервью нет моего имени. И ваш комментарий очень смешон, учитывая, что я боролся с Россией всю карьеру,
– написал Мартен.
Пидручный сразу же опроверг заявление француза. Он написал три аргумента, которые противоречат словам Фуркада-младшего.
"В первые несколько дней, после того, как русских спортсменов отстранили от соревнований, ты запостил историю: "Мое сердце с моими русскими друзьями".
Ты никогда ничего публично не говорил об украинских спортсменах, у которых нет возможности участвовать в соревнованиях из-за российского вторжения.
Ты никогда публично не осуждал войну, которую Россия начала против Украины.
Думаю, на этом наш диалог окончен", – ответил Дмитрий.
С чего начался конфликт
Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал в интервью, что он против устранения российских спортсменов от международных соревнований. Он подчеркнул, что "спорт должен быть вне политики".
Спортсмен отметил, что такого же мнения и его титулованный брат Мартен Фуркад.
Дмитрий Пидручный отреагировал на абсурдные слова француза. В своем инстаграме он писал пост, где предстал братьев вслед за русским кораблем. Также украинец аргументировал, почему все-таки спорт не может быть вне политики.