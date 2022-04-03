Пидручный: На этом наш диалог окончен

Известный биатлонист Мартен Фуркад обиделся на слова Пидручного. Француз заявил, что Дмитрий процитировал его брата Симона Фуркада, а сам он якобы не выступал против устранения российских атлетов от соревнований.

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Если вы не заметили, в интервью нет моего имени. И ваш комментарий очень смешон, учитывая, что я боролся с Россией всю карьеру,

– написал Мартен.

Пидручный сразу же опроверг заявление француза. Он написал три аргумента, которые противоречат словам Фуркада-младшего.

"В первые несколько дней, после того, как русских спортсменов отстранили от соревнований, ты запостил историю: "Мое сердце с моими русскими друзьями".

Ты никогда ничего публично не говорил об украинских спортсменах, у которых нет возможности участвовать в соревнованиях из-за российского вторжения.

Ты никогда публично не осуждал войну, которую Россия начала против Украины.

Думаю, на этом наш диалог окончен", – ответил Дмитрий.

С чего начался конфликт

Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал в интервью, что он против устранения российских спортсменов от международных соревнований. Он подчеркнул, что "спорт должен быть вне политики".

Спортсмен отметил, что такого же мнения и его титулованный брат Мартен Фуркад.

Дмитрий Пидручный отреагировал на абсурдные слова француза. В своем инстаграме он писал пост, где предстал братьев вслед за русским кораблем. Также украинец аргументировал, почему все-таки спорт не может быть вне политики.

Напомним! Сразу после полномасштабного вторжения Подручный вступил в ряды воинской части Национальной гвардии Украины в Тернополе.