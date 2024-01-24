"Политике не место в спорте": тренер Слована прокомментировал спарринг с российской командой
Источник:Sport.sk
Весь цивилизованный мир отмежевывается от России, стараясь избегать контактов со страной-агрессорой. В то же время словацкий Слован продолжает иметь дело с террористами.
Чемпион Словакии на тренировочном сборе в Катаре сыграл товарищеский матч против московского Динамо. Впервые с начала полномасштабной войны футбольная команда Евросоюза встретилась с представителем страны-агрессорки.
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Главный тренер Слована Владимир Вайсс не видит в этом ничего плохого. Он повторил российскую мантру о "спорте вне политике". Это неудивительно, ведь в свое время специалист работал в России.
Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, война – это человеческие трагедии, которые не должны происходить. Я жил в России, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте,
– сказал Вайсс.
Связи Слована со страной-террористкой
- Словацкие СМИ сообщают о тесных связях Слована с Россией. В прошлом году чемпион Словакии собирался продать к казанскому Рубину своего форварда Александра Чаврича. Трансфер сорвался только потому, что нападающему не нашли достойной замены.
- Однако в новом году Словану уже никто не помешал продать в российский Ахмат бразильца Лукаса Ловата. Как известно, Ахмат принадлежит чеченскому диктатору Рамзану Кадырову. Он, а также президент грозненского клуба Магомед Даудов, находятся под санкциями Евросоюза.
- Здесь также следует упомянуть, что Слован был одним из двух клубов элитного дивизиона Словакии, который в начале полномасштабной войны не поддержал акцию солидарности с Украиной. Тогда только два грузинских легионера чемпиона Словакии Джаба Канкава и Гурам Кашия одели футболки со словами поддержки.
- Кроме того, генеральный спонсор команды Grafobal Group продолжает работать в российском Ростове.