Весь цивилизованный мир отмежевывается от России, стараясь избегать контактов со страной-агрессорой. В то же время словацкий Слован продолжает иметь дело с террористами.

Чемпион Словакии на тренировочном сборе в Катаре сыграл товарищеский матч против московского Динамо. Впервые с начала полномасштабной войны футбольная команда Евросоюза встретилась с представителем страны-агрессорки.

К теме Приземлили любителей "русского мира": Славия отменила спарринг против чемпиона Словакии

Главный тренер Слована Владимир Вайсс не видит в этом ничего плохого. Он повторил российскую мантру о "спорте вне политике". Это неудивительно, ведь в свое время специалист работал в России.

Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, война – это человеческие трагедии, которые не должны происходить. Я жил в России, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте,

– сказал Вайсс.

Связи Слована со страной-террористкой