Чемпіон Словаччини на тренувальних зборах у Катарі зіграв товариський матч проти московського Динамо. Вперше з початку повномасштабної війни футбольна команда з Євросоюзу зустрілася з представником країни-агресорки.

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Головний тренер Слована Владімір Вайсс не бачить в цьому нічого поганого. Він повторив російську мантру про "спорт внє палітікі". Це й не дивно, адже свого часу фахівець працював у Росії.

Я б не хотів поєднувати політику з футболом. Безумовно, війна – це людські трагедії, які не повинні відбуватися. Я жив у Росії, знаю, який у них менталітет, але не хотів би розвивати цю тему. Я, звичайно, не компетентний для цього. Я засуджую будь-яке насильство, але політиці не місце в спорті,

– сказав Вайсс.

Зв'язки Слована з країною-терористкою