После матча 18-го тура чемпионата России между Сочи и Спартаком (1:0) произошел скандал. Главный тренер Спартака Тедеско заявил, что его помощника ударил футболист Сочи, а ему самому сказали, что "здесь не твоя страна".

Телеграм-канал "СПАРТАККБ ТЕЛЕГА" опубликовал видео с камер наблюдения в подтрибунном помещении олимпийского стадиона "Фишт".

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Сначала на кадрах видно, как вратарь команды-хозяев протянул руку Тедеско. Немец ответил взаимностью, после этого стал показывать на ногу, намекая на симуляцию Джанаева.

Сразу за этим на видео появился ассистент Тедеско Андреас Хинкель, который отскакивает от Жоаузинью (он остался за кадром), держась рукой за пах.

Причина конфликта

Встреча между Спартаком и Сочи оказалась очень напряженной. На поле все решил единственный точный удар Кристиана Нобоа, но при этом спартаковцы были недовольны из-за двух неназначенных пенальти в ворота хозяев.

Все это вылилось в драки как в перерыве игры, так и после ее окончания. Основные события происходили в подтрибунном помещении, а потому восстановить истинную картину случившегося крайне сложно.

Видео драки