Після матчу 18-го туру чемпіонату Росії між Сочі і Спартаком (1: 0) трапився скандал. Головний тренер Спартака Тедеско заявив, що його помічника вдарив футболіст Сочі, а йому самому сказали, що "тут не твоя країна".

Телеграм-канал "СПАРТАККБ ТЕЛЕГА" опублікував відео з камер спостереження в підтрибунному приміщенні олімпійського стадіону "Фішт".

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Спершу на кадрах видно, як воротар команди-господарів простягнув руку Тедеско. Німець відповів взаємністю, після цього став показувати на ногу, натякаючи на симуляцію Джанаєва.

Відразу за цим на відео з'явився асистент Тедеско Андреас Хінкель, який відскакує від Жоаузінью (він залишився за кадром), тримаючись рукою за пах.

Причина конфлікту

Зустріч між Спартаком і Сочі виявилася дуже напруженою. На полі все вирішив єдиний влучний удар Крістіана Нобоа, але при цьому спартаківці були незадоволені через два непризначені пенальті у ворота господарів.

Все це вилилося в бійки як у перерві гри, так і після її закінчення. Основні події відбувалися в підтрибунному приміщенні, а тому відновити справжню картину того, що сталося вкрай складно.

Відео бійки