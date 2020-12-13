Сигары, алкоголь и таблетки: в Сети появилось видео Марадоны перед операцией
В сети появилось видео с участием легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер в ноябре 2020 года.
Предполагается, что видео было записано за несколько дней до того, как аргентинец перенес операцию на головном мозге. Об этом сообщает Daily Star.
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На видео Марадона поет песни со своим старым другом доктором Мариано Кастро, одним из ближайших доверенных лиц Диего со времен его пребывания на Кубе, где бывший футболист лечился от кокаиновой зависимости. В руках у легенды футбола была сигара, а на столе стоял бокал пива и баночка с неизвестными таблетками.
Видео подтвердило слухи о том, что незадолго до смерти у Марадоны возникли проблемы с алкоголем, а также началась депрессия.
Умер Диего Марадона: главное
- Марадона умер 25-го ноября. Медики в течение двух часов боролись за его жизнь, после чего констатировали смерть.
- Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. Под следствием оказался именно Леопольдо Луке. В его доме прошли обыски.
- В Неаполе реши переименовать стадион в честь Марадоны. Именно там Диего провел лучшие годы как футболист.
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