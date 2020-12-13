В сети появилось видео с участием легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер в ноябре 2020 года.

Предполагается, что видео было записано за несколько дней до того, как аргентинец перенес операцию на головном мозге. Об этом сообщает Daily Star.

Смотрите также Расследование смерти Марадоны: первые результаты

На видео Марадона поет песни со своим старым другом доктором Мариано Кастро, одним из ближайших доверенных лиц Диего со времен его пребывания на Кубе, где бывший футболист лечился от кокаиновой зависимости. В руках у легенды футбола была сигара, а на столе стоял бокал пива и баночка с неизвестными таблетками.

Видео подтвердило слухи о том, что незадолго до смерти у Марадоны возникли проблемы с алкоголем, а также началась депрессия.

#Argentina

EL VIDEO QUE MUESTRA COMO ERA DESCUIDADO DIEGO MARADONA

Hoy en el programa Confrontados, de Marina Calabró, mostraron un polémico video.

Cantan: “Marcos Paz, vamos a volver”. El habano que sostenía con su mano izquierda, el vaso de cerveza y un frasco de pastilla pic.twitter.com/oQS0zPsIAH — Jorge W. R. McKenna (@JorRausch) December 11, 2020

Умер Диего Марадона: главное