В последнее время футболисты стали чаще попадать в скандалы, связанные с их личной жизнью. В эпицентре долгое время был Манчестер Юнайтед, двое его футболистов (Гринвуд и Энтони) обвинялись в домашнем насилии.

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Скандал в Реале

Теперь репутация оказалась запятнанной у мадридского Реала. 14 сентября четыре игрока молодежной команды клуба были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Футболисты обвиняются в разглашении частной информации сексуального характера. Мать 16-летней девушки обратилась к стражам порядка, обвинив одного из игроков Реала в том, что он записал половой акт с ее дочерью без согласия.

Этим видео футболист затем поделился с другими партнерами по команде. Имена правонарушителей не раскрываются, их телефоны уже изъяты для проверки.

Согласно испанскому законодательству, ребятам грозит лишение свободы на 5 лет. Кроме этого, главный преступник, записавший видео, может быть оштрафован на две годовые зарплаты.

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Напоминает дело Бензема

В середине 10-х звезда Реала Карим Бензема был обвинен в распространении видео сексуального характера, на котором был его партнер по сборной Матье Вальбуэна. Вингер обвинял Карима в попытке шантажа.

В итоге суд не признал вину Бензема, а Реал не применял к французу никаких санкций. Его карьера в сборной Франции была разрушена. Дидье Дешам не вызвал форварда шесть лет, что не позволило Кариму стать чемпионом мира-2018 и вицечемпионом Европы-2016.