Однако накануне официальной церемонии открытия Олимпийских игр Елена Куличенко оказалась в центре пикантного скандала. У спортсменки обнаружили аккаунт с откровенными фото на OnlyFans, пишет 24 Канал.

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Скандал накануне Олимпиады

Олимпийский комитет Кипра обратился к спортсменке с просьбой удалить обнаженные фото и закрыть аккаунт. Однако Куличенко отвергла все обвинения в свой адрес.

По ее версии, все фотографии фейковые. Они были сгенерированы с помощью нейросетей. Поэтому она ничего не может сделать с этими фото.

Елена Куличенко / фото из инстаграма спортсменки

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