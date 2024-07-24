Проте напередодні офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор Єлєна Куліченко опинилася в центрі пікантного скандалу. У спортсменки виявили акаунт з відвертими фото на OnlyFans, пише 24 Канал.

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Скандал напередодні Олімпіади

Олімпійський комітет Кіпру звернувся до спортсменки з проханням видалити оголені фото та закрити акаунт. Проте Куліченко відкинула усі звинувачення на свою адресу.

За її версією, усі фотографії фейкові. Вони були згенеровані за допомогою нейромереж. Тож вона нічого не може зробити з цими фото.

Єлєна Куліченко / фото з інстаграму спортсменки

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