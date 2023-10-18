Накопил огромный долг: футболист Ювентуса сдал компаньона, который "подсадил" его на ставки

Один из фигурантов громкого дела с незаконными ставками Николо Фаджоли признал свою вину. Во время допроса хавбек Старой Сеньоры рассказал, как он соблазнился на азартные игры.

Итальянский полузащитник Ювентус Николо Фаджоли разрушил свою репутацию и карьеру участием в незаконных ставках. 22-летний футболист уже получил суровое наказание от Федерации футбола Италии.

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Захотелось острых ощущений

Во время допроса у Федерального прокурора Джузеппе Чине Фаджоли признался, кто его "подсадил" на ставки.

"Утром мы тренировались, а после обеда я играл, чтобы убить скуку и добавить острых ощущений. Я наблюдал за тем, как ставит Тонали (футболист сборной Италии Сандро Тонали – 24 Канал), спросил его, что он делает. Он сказал, что я также могу заниматься ставками, поскольку это не оставит следов и заставил меня открыть счет.

Свои первые ставки я делал на теннис, а потом стал ставить и на футбол. Я использовал и другие нелегальные платформы, но не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц.

Я начал делать ставки в Тиррении во время тренировочного лагеря сборной Италии U-21. Никогда не спрашивал себя, является ли та или иная букмекерская контора нелегальной", – рассказал Фаджоли.

Увлечение нелегальными ставками привело к тому, что у Фаджоли накопился долг в 3 миллиона евро. Чтобы его погасить, итальянец начал делать еще более рискованные ставки.

Разница заключалась в том, что в нелегальных букмекерах я мог играть без подписки. В течение года я ставил преимущественно на теннис, а затем с сентября 2022-го начал ставить на футбол. Ставил большие суммы, пытаясь отыграться,

– отметил Фаджоли.